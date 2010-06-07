У Кременчуці затримано міліціонера-хабарника

У Кременчуці Полтавської області працівники СБУ і Служби внутрішньої безпеки ГУ МВС затримали міліціонера, який узяв хабар у розмірі 10 тис. грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі УСБУ в Полтавській області.

За їх даними, затриманий є працівником райвідділу Кременчуцького міського управління міліції. Хабар у розмірі 10 тис. грн. йому передав один з місцевих жителів, заздалегідь одержавши запевнення, що його син не притягатиметься до кримінальної відповідальності. Хабарника затримали на місці злочину в момент передачі грошей.

Прокуратура Кременчука за фактом отримання хабара порушила кримінальну справу.