Юстицію Волинської області очолив Оксенчук

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Ігоря ОКСЕНЧУКА начальником Головного управління юстиції у Волинській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, І.ОКСЕНЧУК обійняв цю посаду замість Олексія ОСТАПЧУКА, який переведений на посаду заступника начальника управління юстиції області.

За даними прес-служби, 35-річний І.ОКСЕНЧУК закінчив Волинській державний університет ім. Л.Українки за спеціальністю правознавство, юрист. До призначення працював в органах юстиції Волинської області, де пройшов шлях від державного виконавця до заступника відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області.

*** Головне управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції України. Основними завданнями управління юстиції є організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції області. Управлінням здійснюється державна реєстрація нормативно-правових актів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади. На управління покладено повноваження здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством, здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю. Управління юстиції представляє в межах своєї компетенції за дорученням Мін’юсту інтереси Кабінету міністрів України і Мін’юсту під час розгляду справ у судах тощо.