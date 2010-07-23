На Черкащині викрито держвиконавця-хабарника

15:15, 23 липня 2010
Право
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Підозрюваного затримано

У Черкаській області викрито посадовця Державної виконавчої служби юстиції, який вимагав та отримав 5 тис. грн. хабара від приватного підприємця за ненакладення арешту на його майно.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрюваного затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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