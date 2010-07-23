ГПУ порушила справу проти екс-високопосадовця Держказначейства

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього першого заступника голови Державного казначейства Тетяни ГРИЦУН, яку звинувачують у зловживанні владою, що заподіяло збитки учасникам приватизації Одеського припортового заводу.

Як пише газета «Дело» (№ 118, 23 липня), кримінальну справу проти Т.ГРИЦУН порушено 19 липня за статтею «Перевищення службового становища і влади».

Як стало відомо виданню, старший слідчий Генеральної прокуратури з особливо важливих справ уже звернувся до Печерського районного суду Києва з поданням на проведення обшуку у квартирі Т.ГРИЦУН.

Газета пише, що правоохоронні органи підозрюють Т.ГРИЦУН у перевищенні службових повноважень у період з жовтня 2009 року по січень 2010 року.

Як зазначається у судових матеріалах, текст яких є у розпорядженні видання, у цей період часу перший заступник голови Держказначейства давала вказівки своїм підлеглим не перераховувати конкурсні гарантії у сумі 800 млн. грн. учасникам конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу: компаніям «Нортіма» і «Фрунзе-Флора».

Як наголошується у документах, посадовець перешкоджала поверненню коштів їх власникам всупереч платіжним дорученням Фонду держмайна. Тим самим, вважають у Генпрокуратурі, Т.ГРИЦУН порушила інструкцію щодо безготівкових розрахунків в Україні у національній валюті і закон про платіжні системи і переказ коштів.

За інформацією видання, Печерський райсуд визнав аргументи прокуратури вагомими і 20 липня дозволив провести обшук у квартирі Т.ГРИЦУН.