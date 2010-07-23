На Черкащині судитимуть керівників підрозділів ГУ МВС

Прокуратурою Черкаської області розслідувано і направлено до суду кримінальну справу стосовно злочинної групи у складі трьох осіб, двоє з яких - керівники підрозділів ГУ МВС України в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, слідством встановлено, що вказані особи упродовж 2009 - 2010 років шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами на загальну суму понад 400 тис. грн., а також заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді дискредитації органів внутрішніх справ України, підриву авторитету і престижу органів державної влади. У ході досудового слідства усіх обвинувачених взято під варту.

З метою забезпечення відшкодування завданих злочинними діями збитків накладено арешт на їхнє майно вартістю 555 тис. грн., у кримінальній справі заявлено цивільний позов на суму понад 300 тис. грн.