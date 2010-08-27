Головархітектура Києва не має права видавати дозволи на розміщення МАФів

Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА не має права видавати дозволи на розміщення малих архітектурних форм (МАФів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва.

«Видача ордера Головним управлінням контролю з впорядкування узаконена. А ось отримання дозволу Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища на розміщення МАФу жодним законом не передбачено. Тому сьогодні немає правових підстав для видачі такого дозволу», – зазначив директор Департаменту дозвільної системи Держкомпідприємництва Олександр АНДРЄЄВ.

За його словами, питання розміщення МАФів законодавством остаточно не врегульоване. Зокрема, однією з основних проблем залишається відведення земельних ділянок під розміщення МАФів.

У Держкомпідприємництва зазначили, що минулого року уряд затвердив своєю постановою порядок розміщення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, проте місцеві органи влади, зокрема в столиці, здебільшого нехтують їм. Не керується місцева влада і законом про дозвільну систему, який передбачає можливість почати бізнес за декларативним принципом.

Разом з тим, Кабінет міністрів доручив Держкомпідприємництва, Мінрегіонбуду і Держкомзему розробити окремий законопроект, щоб врегулювати порядок розміщення МАФів.