МВС спростовує інформацію про наркодіяльність дружини чиновника

Міністерство внутрішніх справ України спростовує інформацію про причетність дружини одного з керівників Генічеського району до вирощування коноплі на Херсонщині.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

”Для виявлення наркопосівів на Херсонщині залучалася навіть авіація”, - йдеться у повідомленні ДЗГ МВС із посиланням на начальника УМВС в Херсонській області Валерія ЛІТВІНА.

Також не підтвердилася й інформація про виявлені в районі посіви цієї нарковмісної рослини на площі 20 гектарів.

Водночас В.ЛІТВІН зазначив, що міліція Херсонщини вживає досить суттєвих заходів щодо протидії наркозлочинності. Зокрема, посилено боротьбу з незаконним обігом наркотиків, активізована робота з профілактики правопорушень, розкриття та розслідування тяжких і резонансних злочинів, посилення протидії організованій злочинності, локалізації негативних тенденцій розвитку криміногенної ситуації. Як наслідок, в серпні-вересні поточного року зросла кількість виявлення фактів збуту наркотиків, а також незаконних посівів нарковмісних рослин.

Наразі керівництво УМВС в Херсонській області готує відповідну позовну заяву до суду щодо оскарження згаданих повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення перевірити інформацію, яка з‘явилася в мас-медіа, стосовно того, що начебто дружина голови Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) Сейтумера НІМЕТУЛЛАЄВА займалася вирощуванням конопель для отримання марихуани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на заступника глави Адміністрації Президента України Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО, у разі підтвердження цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки.