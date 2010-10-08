Мін'юст: Сьогодні в Україні відзначають День юриста

8 жовтня 2010 року юристи України втринадцяте за роки незалежності святкують своє професійне свято – День юриста.

З привітанням до юристів країни звернувся Міністр юстиції Олександр Лавринович.

У своєму привітальному слові Міністр юстиції наголосив, що День юриста – це свято, яке об’єднує всіх, хто стоїть на сторожі конституційних прав та свобод, сприяє розбудові правової Української держави.

На сьогодні, підкреслюється у вітанні, на служителів Феміди покладаються не лише завдання, а й надії щодо ствердження у державі принципу верховенства права, удосконалення українського законодавства, зміцнення правових гарантій захисту громадян.

Міністр юстиції побажав українським юристам успіхів та досягнень на цьому непростому шляху, творчої наснаги, витримки та оптимізму.

«Переконаний, що служіння його величності Закону є й надалі залишатиметься життєвим кредом усіх юристів», – зазначається у привітанні.

Як відомо, День юриста в незалежній Україні святкується з 1998 року та визначений Указом Президента України "Про день юриста".