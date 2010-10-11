Мін’юст пропонує визначити засади міграційної політики України
Міністерство юстиції пропонує концептуально визначити засади державної міграційної політики.
Проект відповідної концепції, що пропонується затвердити указом Президента України, винесений Мін‘юстом на громадське обговорення, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.
За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні в Україні відсутнє концептуальне бачення щодо міграційної політики держави - принципів діяльності державних органів у сфері міграції, стратегічних цілей, завдань і стандартів із забезпечення реалізації прав людини тощо. У результаті є неефективною протидія з боку держави явищам, що становлять загрозу національній безпеці, - незаконній міграції, торгівлі людьми, загостренню демографічної кризи, відпливу за межі території України її працівників інтелектуальної сфери та висококваліфікованої частини працездатного населення.
Концепція має визначити основні засади державної міграційної політики, які б сприяли підвищенню рівня національної безпеки шляхом запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їхніх наслідків.
Крім того, документ має передбачити заходи щодо узгодження національного законодавства у сфері міграції з міжнародними стандартами. Пропонується також посилити соціальний і правовий захист громадян України, які перебувають та працюють за кордоном.
Державне управління міграційними процесами, наголосив міністр юстиції, повинно бути побудоване з урахуванням сучасних політичних і соціально-економічних факторів, що існують не лише в Україні, а й у світі.
Зокрема, на сьогодні залишається практично безконтрольним з боку держави таке явище як інтеграція України до міжнародного ринку праці, що супроводжується відпливом робочої сили з України. Україна практично не реагує на активну імміграційну політику інших держав, спрямовану на залучення іноземної робочої сили
О.ЛАВРИНОВИЧ також звернув увагу на невідповідність вимогам сьогодення національних законодавчих актів у сфері міграції, зокрема, на законодавчу неврегульованість у сфері захисту іноземців та осіб без громадянства, які не є біженцями.