Держмитслужба припиняє діяльність ще двох митниць
17:58, 11 жовтня 2010Право
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Маріупольської і Бердянської
З метою оптимізації структури митних органів, розташованих на території Донецької і Запорізької областей, Державна митна служба України припиняє діяльність Маріупольської митниці шляхом приєднання до Східної митниці і Бердянської – шляхом приєднання до Запорізької митниці.
Як повідомляється на офіційному сайті відомства, це передбачено наказом Держмитслужби №1188 від 8 жовтня 2010 року.
Процедури з припинення діяльності митниць проходитимуть з 12 по 15 жовтня ц.р.
Відповідно, Східна і Запорізька митниці визначені правонаступницями приєднуваних митниць.
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