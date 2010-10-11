Україна припинила антидемпінгові розслідування щодо США та Бразилії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну половин і чвертей домашніх курей, а також ніжок та їх частин із США і Федеративної Республіки Бразилія.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в газеті «Урядовій кур`єр».

Згідно з повідомленням, комісія розглянула звернення українських виробників ВАТ ”Миронівський хлібопродукт”, ЗАТ ”Птахокомбінат ”Дніпровський” і ТОВ ”Рубі Роз Агрікол Ко Лтд” із приводу відкликання скарги про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в України половин і чвертей домашніх курей, а також ніжок і їх частин із США та Бразилії. За результатами розгляду комісія ухвалила рішення про припинення антидемпінгового розслідування з даного питання без застосування антидемпінгових заходів