Депутат відмовився від позовних вимог до “5 каналу”

Апеляційний суд Києва задовольнив заяву народного депутата України Юрія БУТА про відмову від позовних вимог до “5 каналу” і журналістки Ольги СНІЦАРЧУК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Ю.БУТА.

”Щоб не давати приводу ЗМІ й окремим громадянам невірно тлумачити суть справи, рішення по справі і його правових наслідків, що наступили, я усвідомлено прийняв рішення не добиватися виконання законної ухвали суду відповідачами і звільнив їх від цих обов’язків. У зв’язку з цим мною до Апеляційного суду міста Києва подана заява про відмову від позовних вимог до СНІЦАРЧУК особисто і “5 каналу” в цілому. На даний момент є рішення суду, що задовольняє мою заяву.”, - цитує прес-служба слова Ю.БУТА.

Водночас депутат переконаний у законності та обґрунтованості рішення суду про визнання відомостей, оприлюднених О.СНІЦАРЧУК в ефірі “5 каналу” у своєму репортажі від 29 грудня 2009 року, такими, які не відповідають дійсності, принижують його честь, гідність та підривають ділову репутацію.

Ю.БУТ також розраховує, що після такого розв`язання ситуації ”ні О.СНІЦАРЧУК, ні будь-хто інший в подальшому не дозволить собі вживати образливі та некоректні висловлювання на адресу народних депутатів України, а також інших громадян”.

”Мені б дуже хотілось, щоб толерантна лінія поведінки була нормою у стосунках журналістів та парламентаріїв”, - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, Ю.БУТ позивався до журналістки “5 каналу” О.СНІЦАРЧУК, яка назвала його “відщепенцем”. Народний депутат у позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був у шоковому стані після статті. Подільський райсуд Києва ухвалив рішення стягнути з О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.