Держмитслужба почне приймати електронні митні декларації

Державна митна служба України планує ввести в дію систему «Електронна митниця» у листопаді 2011 року, і таким чином почати прийом електронних митних декларацій підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії відомства повідомив заступник голови Держмитслужби Віктор БОНДАР.

«Йдеться про повну автоматизацію процесу. Нам сьогодні необхідно зробити декілька ключових моментів – до кінця року здати в експлуатацію Центр сертифікації ключів. Це дозволить нам упровадити електронно-цифровий підпис», - сказав він.

За словами В.БОНДАРЯ, після запуску Центру сертифікації ключів потрібно півроку на об`єднання внутрішньої інформаційної мережі Держмитслужби із зовнішньою мережею.

Ці заходи дозволять бізнесу напряму звертатися до Держмитслужби, мати доступ до класифікаторів, довідників служби, не залучаючи посередників, а головне – подавати митні декларації в електронному вигляді.