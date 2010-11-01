У Феодосії місцевий житель проткнув вилами працівника міліції

У Феодосії (Крим) місцевий житель проткнув вилами працівника міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в АРК, інцидент стався 28 жовтня в одному з гуртожитків курортного міста.

Лікарі бригади ”швидкої допомоги”, які прибули на виклик за місцем проживання, надали медичну допомогу 26-річному чоловіку, у якого діагностовано множинні колоті рани грудної клітки, плеча. При цьому, уточнили в міліції, тілесні ушкодження, нанесені чоловіку, відносяться до категорії легких. Чоловік повідомив медиків, що є працівником міліції.

З`ясувалося, що постраждалий – співробітник Феодосійського міськвідділу міліції, на даний час перебуває у черговій відпустці. Між ним і його знайомим, 23-річним місцевим жителем, що зайшов до нього в гуртожиток, виник конфлікт. Візитер був налаштований агресивно і повівся неадекватно. Він несподівано завдав міліціонеру удар вилами і втік.

На даний час вживаються активні заходи з розшуку і затримання даного громадянина. Потерпілого госпіталізовано.