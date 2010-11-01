У Сумах у день виборів до паспортних столів звернулося 77 осіб

У місті Суми 31 жовтня до паспортних столів звернулося 77 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в обласному прес-клубі повідомила начальник СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА.

За її словами, паспортна служба обласного центру обслужила 37 громадян, які побажали вклеїти до паспортів фотографії за віком, 9 осіб звернулося туди з питань прописки, а 31 громадянин отримав у цей день нові паспортні документи.

Е.БІГАНОВА підкреслила, що «бланків паспортів у наявності вдосталь, тож усі, хто цього хотів, замінив паспорт зразка СРСР або отримав паспорт громадянина України вперше».