Затримано заступника начальника Головавтотрансінспекції

На Прикарпатті співробітники СБУ під час отримання хабара затримали заступника начальника територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекції) в Івано-Франківській області.

Про це сьогодні УНІАН повідомила керівник прес-групи Управління СБУ в Івано-Франківській області Марія РИМАР.

За її словами, посадовця було затримано 2 листопада.

“Службовець вимагав хабара у приватного перевізника за те, що не застосовуватиме до нього фінансових санкцій та не ініціюватиме позбавлення його ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень за виявлене порушення, - зазначила М.РИМАР. - Як стало відомо співробітникам СБУ, один із водіїв на маршруті, що обслуговується цим приватним перевізником, скоїв дорожньо-транспортну пригоду. На місце виїхали співробітники ДАІ, які повідомили про ДТП заступника начальника територіального управління Головавтотрансінспекції в Івано-Франківській області для вжиття ним відповідних заходів. Натомість службовець, всупереч своїм посадовим обов’язкам, почав вимагати у перевізника хабара, оскільки, за його словами, “від того, що штраф піде до держбюджету, йому користі не буде”.

Співробітники СБУ затримали службовця на одній із центральних вулиць Івано-Франківська під час передачі йому першої частини хабара у сумі 1,3 тис. грн. При затриманні службовець вчинив спротив, намагався втекти з місця скоєння злочину, у присутності понятих погрожував потерпілому та співробітникам СБУ.

М.РИМАР наголосила, що за фактом одержання хабара службовою особою прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. За цей злочин законом передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

«У співробітників СБУ є підстави вважати, що цей випадок вимагання є далеко не першим у кар’єрі затриманого, отже інші потерпілі можуть також заявити до СБУ», - додала вона.