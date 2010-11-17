Профспілки об’єдналися для протидії Трудовому кодексу

Незалежні профспілки створили оргкомітет з протидії прийняттю проекту Трудового кодексу, авторами якого є народні депутати Василь ХАРА, Ярослав СУХИЙ та Олександр СТОЯН.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ.

За його словами, повідомлення голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА журналістам після закінчення засідання Погоджувальної ради парламенту 15 листопада про те, що проект Трудового кодексу не розглядатиметься парламентом принаймні до кінця року, є приємною новиною для незалежних профспілок.

«Кілька днів тому голова Федерації профспілок України Василь ХАРА впевнено заявив, що проект Трудового кодексу, співавтором якого він є як народний депутат, буде остаточно ухвалений на пленарних засіданнях парламенту 16–19 листопада, - нагадав В.РОЙ. – Як бачимо, лобістських зусиль ФПУ та організацій роботодавців виявилося замало».

На думку В.РОЯ, прибічники цього проекту Трудового кодексу поспішають, бо хочуть його остаточно схвалити до того часу, коли оцінку проекту дадуть експерти Міжнародної організації праці.

«Їхній задум був досить простий: спочатку ухвалення, потім, коли міжнародна оцінка виявиться негативною (а у цьому в мене немає жодних сумнівів), розвести руками: мовляв, ви маєте рацію, шановні експерти, але законодавчий орган вже схвалив кодекс, тепер ми можемо лише його удосконалювати в руслі ваших оцінок і порад, - говорить В.РОЙ. - А цей процес, шановні експерти МОП, буде в українських умовах, на жаль, копітким і довгим».

За словами В.РОЯ, оцінка проекту Трудового кодексу міжнародними експертами має бути закінчена наприкінці листопада – на початку грудня цього року.

В.РОЙ вважає, що активна критика проекту Трудового кодексу профспілковими об’єднаннями, які не входять до складу ФПУ, стала однією з причин, чому Верховна Рада не розглядатиме проект кодексу найближчим часом.

«Я не буду стверджувати, що лише завдяки зусиллям незалежних профспілок бажання голови ФПУ В.ХАРИ якнайшвидше «протягти» свій проект Трудового кодексу так і залишилося лише бажанням, - каже В.РОЙ. – Безумовно, спрацювали й інші фактори, приміром – відсутність прямої зацікавленості уряду в ухваленні Трудового кодексу. Однак так само безумовно, що завдяки активній протидії незалежних профспілок цьому проекту Трудового кодексу, народним депутатам стало зрозуміло, що тихенько, без суспільного розголосу, ухвалити цей кодекс не вийде», - переконаний В.РОЙ.

«Сьогодні (16 листопада – УНІАН) наша Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України вийшла на акцію протесту біля Верховної Ради, додавши до гасел «Податковому кодексу – ні!» гасло «Трудовому кодексу – ні!», - говорить В.РОЙ.

Він переконаний, що боротьба незалежних профспілок проти проекту Трудового кодексу, авторами якого є В.ХАРА, Я.СУХИЙ та О.СТОЯН, буде продовжена.

«Незалежні профспілки створили організаційний комітет, який я очолив, з протидії прийняттю проекту Трудового кодексу. Оргкомітет працюватиме доти, доки ми не доб’ємося ухвалення такого Трудового кодексу, який захищатиме найманих працівників, а не роботодавців», - каже В.РОЙ.

На думку В.РОЯ, можливе ухвалення Трудового кодексу стало для незалежних профспілок потужним стимулом до об’єднання.

«Не секрет, що серед лідерів незалежних профспілок є чимало суперечок, які серйозно заважали нам захищати свої права перед прагненням ФПУ монополізувати національний профспілковий рух, - говорить В.РОЙ. - Сподіваюся, це вже в минулому. Вперше за багато часу незалежні профспілки об’єднали зусилля задля спільної мети – протидія проекту Трудового кодексу, який так наполегливо «проштовхує» керівництво ФПУ”.

“Хай В.ХАРА не думає, що національний профспілковий рух вже “зачищений” від профспілок, які можуть реально протидіяти політиці ФПУ на підпорядкування інтересів найманого працівника інтересам держави та роботодавців”, - підкреслив В.РОЙ.