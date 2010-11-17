Мін‘юст працює над розробкою ще одного кодексу

Міністерство юстиції працює над розробкою проекту Адміністративно-процедурного кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сьогодні під час виступу на міжнародній конференції «Адміністративне судочинство і практика застосування адміністративного права» у Києві повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, держава повинна поставити собі за мету створити незалежний правовий захист для громадян від можливих правопорушень з боку органів та посадових осіб, що мають владні повноваження.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що на сьогодні в Україні повністю сформована система адміністративних судів, яка складається з Вищого адміністративного суду України – найвищого судового органу в системі адміністративних судів, дев’яти апеляційних адміністративних судів (Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський, Вінницький, Житомирський апеляційні адміністративні суди), а також з місцевих окружних адміністративних судів в усіх 24 областях України, містах Києві та Севастополі. З метою забезпечення доступності до правосуддя у випадках, визначених процесуальним законом, місцеві загальні суди розглядають справи як адміністративні суди.

«Однак на цьому держава, яка поставила за мету створення належного правового захисту для особи від свавільних дій органів чи посадових осіб, що мають владні повноваження, зупинитись не повинна», - зазначив міністр юстиції.

За його словами, одна з найважливіших гарантій забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами - чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади.

На реалізацію зазначеного спрямована розробка проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, який має стати ”загальним” нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів влади та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з державою.

Проектом кодексу пропонується врегулювати відносини, що виникають у діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших державних органів, а також підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів, які згідно із законом уповноважені здійснювати владні управлінські (виконавчі та розпорядчі) функції, у тому числі на виконання делегованих повноважень, щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів осіб та виконання ними визначених законом обов’язків, а також регламентувати процедури розгляду адміністративних справ.

Міністр юстиції наголосив, що інститут адміністративної юстиції є важливим атрибутом сучасної правової держави, запровадження якого дасть можливість захисти права, свободи та інтереси людини і громадянина реально, а не декларативно