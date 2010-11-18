Парламент заслухає звіт ТСК щодо «РосУкрЕнерго»

Верховна Рада у п’ятницю, 19 листопада, заслухає звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування ситуації довкола рішення Стокгольмського арбітражу в справі «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова цієї ТСК, народний депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Він не виключив, що в п’ятницю рішенням парламенту буде припинено роботу ТСК у зв’язку із закінчення терміну її діяльності.

Між тим Р.ЗВАРИЧ зазначив, що «робота комісії не може вважатися такою, що є завершеною, оскільки ми не виконали мандату, який ми отримали від Верховної Ради - провести розслідування щодо можливої корупції при винесенні рішення Стокгольмського суду і щодо законності затримання МАКАРЕНКА».

Він сказав, що причина цього - «банально проста». Р.ЗВАРИЧ нагадав, що СБУ порушила справу «по тих договорах, які були підписані раніше ще за урядування Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, договори між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом», відповідно до яких трішечки більше, ніж 11 млрд. кубометрів газу, перейшло у власність НАКу при уступці боргу, який мав “РосУкрЕнерго” перед тим самим «Газпромом». Р.ЗВАРИЧ зазначив, що в тих матеріалах кримінальної справи «є один, як мінімум, документ, який має гриф секретно». За його словами, відповідно до Кримінально-Процесуального кодексу, у такому випадку слідчий взагалі може засекретити всі матеріали цієї кримінальної справи, «що, до речі, і відбулося».

«І не дивлячись на те, що ми направили майже 100 різних звернень від імені комісії на різні установи, в тому числі на СБУ, Генпрокуратуру та НАК, на Міністерство енергетики, на Кабмін, відповіді, які ми отримували, практично однакові: у зв’язку з цією обставиною (йдеться про засекречення деяких документів – УНІАН) нас попередили, що нічого не даватимуть».

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що таким чином СБУ «заважала роботі комісії», Р.ЗВАРИЧ сказав: «Ну, слово «заважала» дуже сильне слово, а вона не сприяє, звичайно, нам виконати наш прямий обов’язок перед ВР».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступникові голови НАК “Нафтогаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.