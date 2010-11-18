МВС хоче змінити порядок охорони громадського порядку

Міністерство внутрішніх справ України розробило і передало на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до закону «Про забезпечення громадського прядку під час проведення масових спортивних та фізично-оздоровчих заходів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Ми підготували і передали Верховній Раді пропозиції до прийняття закону правоохорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів. Я так сподіваюсь, що у наступному році ми цей закон будемо мати», - сказав він.

Представник МВС зауважив, що серед переданих пропозицій, зокрема, передбачено як зобов’язання, що кожен стадіон в державі повинен мати свою службу безпеки, в тому числі стюардів, які забезпечуватимуть правопорядок безпосередньо в чаші стадіону, де підрозділи міліції не будуть присутні, а також під час пропуску уболівальників на спортивну споруду. «Ми хочемо також однозначно, щоб в цьому законі була прописана і відповідальність організаторів матчу за безпеку», - сказав заступник міністра.

За словами В.РАТУШНЯКА, що стосується стюардів, то лише для київського стадіону їх потрібно підготувати близько 1200. В контексті цього він підкреслив, що наявність таких осіб на стадіонах є вимогою УЄФА, і цей інститут повинен бути створений «раз і назавжди».

В.РАТУШНЯК зауважив, що також МВС пропонує залишити за собою право забороняти проведення матчів, якщо власники стадіону не забезпечать охорону за допомогою стюардів.