Кабмін хоче перезавантажити виконання зобов’язань перед РЄ

Кабінет Міністрів розробив проект Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи. Відповідний перелік, що був розроблений Міністерством юстиції, схвалено сьогодні, 17 листопада, на засіданні Уряду та передано на розгляд Президента України.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, План заходів розроблено на виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи з огляду на сучасний стан їх виконання. При розробці документу було також враховано резолюцію ПАРЄ № 1755 (2010) від 5 жовтня 2010 року.

План складається з двох частин, що містять заходи, спрямовані на забезпечення функціонування демократичних інститутів і верховенства права в Україні та забезпечення захисту прав і свобод людини.

Кабінет Міністрів пропонує затвердити указаний План заходів Указом Глави держави. Відповідно, пропонується визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 20 січня 2006 року № 39.

На думку Кабінету Міністрів, оновлення переліку заходів щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи сприятиме актуалізації такої роботи та дозволить забезпечити її виконання належним чином.