Європа хоче змін у виборчих законах України

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ наголошує на важливості зміни виборчого законодавства та проведенні конституційної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

«Ми обговорили останні вибори і стурбованість ЄС», - сказав президент Європейської Ради.

Г. Ван РОМПЕЙ зауважив, що європейська сторона також привітала бажання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА покращити виборче законодавство.

Говорячи про конституційну реформу, президент Європейської Ради зазначив, що вона залишається пріоритетом для України і має проводитися з максимальним залученням усіх зацікавлених сторін і за співпраці Венеціанської комісії.

Г. Ван РОМПЕЙ заявив, що угода про асоціацію, переговори про яку ведуть зараз Україна та Європейський Союз, є не лише економічною, а тому повага до спільних цінностей залишається важливою умовою для успішного завершення переговорів.