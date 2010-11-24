Хабарями не гребують навіть працівники СБУ

Прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України, стосовно працівника Служби безпеки України, який за повернення раніше вилучених печаток підприємств вимагав та отримав 6 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Працівника СБУ затримано у порядку ст. 115 КПК України.

Досудове слідство взято на контроль Генеральною прокуратурою.