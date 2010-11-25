АМК оштрафував «Sandoz Pharmaceuticals» за неправдиву рекламу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 50 тис. грн. компанію «Sandoz Pharmaceuticals d.d.» (Республіка Словенія) за розповсюдження неправдивої реклами лікарського засобу «КларітроСандоз XL», яка вводила громадян в оману.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Як встановив комітет, у рекламній листівці «КларітроСандоз XL» йшлося про те, що лише цей препарат містить у своєму складі антибіотик - макролід кларітоміцина, тоді як така сама діюча речовина є складовою 62 зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Крім того, АМКУ зобов`язав фармацевтичну компанію припинити розповсюдження неповних і неточних відомостей у рекламі ліків «КларітроСандоз», «Персен», «Іммунал» і «АЦЦ».

Зокрема, як повідомляють у комітеті, «КларітроСандоз» рекламувався як препарат з «найбільш збалансованим спектром антибактеріальної дії, відсутністю взаємодії з їжею, швидким протизапальним ефектом» тощо. Проте ці властивості властиві антибіотику кларітоміцин, який також входить до складу інших лікарських засобів.

У прес-службі відзначили, що препарати «Персен» і «Іммунал» компанія позиціонувала в рекламі як безпечні у застосуванні дорослими і дітьми, хоча ліки містять ряд застережень і мають побічні дії. Наприклад, «Персен» у капсулах протипоказано дітям до 12 років, засіб у пігулках діти від 3 до 12 років можуть приймати тільки під наглядом лікаря. «Іммунал» у пігулках заборонено вживати дітям до 4 років, а в краплях – дітям до 6 років.

У рекламі лікарського засобу «АЦЦ» поширювалося твердження: «Для швидкого лікування кашлю у дорослих і дітей». Насправді ж препарат є мукалтичним засобом і використовується для полегшення розрідження мокроти.

Компанія «Sandoz Pharmaceuticals d.d.» погодилася з висновками комітету, зобов`язалася припинити розповсюдження подібної реклами і сплатити штраф до державного бюджету. Вилучити залишки рекламної продукції компанія має до кінця цього року.