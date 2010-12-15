Кількість працівників МВС скоротять на 30%

Кількість працівників Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ буде скорочено щонайменше на 30%.

Про це, посилаючись на власні джерела, заявив народний депутат, член колегії партії Християнсько-Демократичний союз Олег НОВІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі депутатської групи «Право вибору».

Народний депутат прогнозує, що наступний етап адміністративної реформи стосуватиметься МВС. За його словами, структури міліції мають відповідати трьом напрямкам діяльності: кримінальній, громадській та транспортній. «Це дозволить оптимізувати роботу органів внутрішніх справ і скоротити чисельність людей, які часто виконують однакові функції», - зауважив парламентарій.

О.НОВІКОВ наголосив, що кадрове скорочення чекає на МВС, центральний апарат якого занадто роздутий, а департаменти дублюють функції один одного. «В регіональних підрозділах не вистачає працівників, а у центральному апараті сидять люди, які отримують гідні зарплати, але майже нічого не роблять для того, щоб полегшити роботу дільничного інспектора», - додав депутат.