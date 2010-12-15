Підприємці оспорюють у суді додаткові внески до ПФ

Підприємці подали до Вищого адміністративного суду України позов, яким оспорюють законність внесення змін до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» і «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», якими передбачені додаткові внески до Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА

«Суть позову полягає у тому, що коли приймали зміни до держбюджету 2010 року, їх суть була ввести соціальний внесок, так від 200 до 300 грн. на підприємців покладається обов`язок платити до Пенсійного фонду», – повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, дані зміни були прийняті з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

«Дані зміни до держбюджету вносилися урозріз із законом про регуляторну політику (Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» – УНІАН). Тому що, згідно із законом, даний законодавчий акт спочатку мав бути представлений на обговорення громадськості, повинні бути прораховані всі ризики, економічний ефект даного акту, знайдено розуміння з тими людьми, які обкладатимуться даним податком, сформована єдина модель, і лише тоді розглядати його у Верховній Раді України. Нічого цього зроблено не було, ВР без дотримання закону про регуляторну політику прийняла зміни до бюджету, і в такому односторонньому порядку застосовує зараз додаткові збори до Пенсійного фонду, які є незаконними. Тому позовну заяву подали підприємці з вимогою визнати дане рішення Верховної Ради незаконним і, відповідно, відмінити його», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також підкреслила, що в Україні «практика порушення закону про регуляторну політику стала традицією», хоча цей закон вважається одним з найпрогресивніших на європейському просторі.

«Але, як завжди у нас, закони написані красиві, за якими підприємці мають права, а в житті вони мають тільки обов`язки, а права, порушуючи закон, держава їх позбавляє», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що розгляд даної позовної заяви підприємців стане «тестом для держави на готовність визнавати свої помилки» і карати винних в ухваленні законодавства, яке погіршує економічну ситуацію в країні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 липня ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» і «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Змінами, зокрема, передбачено, що платники єдиного податку тепер повинні платити 350 грн.

«При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну людину і не більше розміру страхового внеску, розрахованого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якого платяться страхові внески», – йдеться у законі.