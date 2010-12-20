Депутату Писаренку присвоєно звання “Заслужений юрист України”
09:53, 20 грудня 2010Право
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З нагоди Дня працівників суду
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв народному депутату, голові підкомітету комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Валерію ПИСАРЕНКУ почесне звання “Заслужений юрист України”.
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 17 грудня 2010 року про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.
В.ПИСАРЕНКО був обраний до ВР за списком Блоку Юлії Тимошенко, однак у вересні 2010 р. був виключений з фракції БЮТ. Зараз – позафракційний.
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