Депутату Писаренку присвоєно звання “Заслужений юрист України”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв народному депутату, голові підкомітету комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Валерію ПИСАРЕНКУ почесне звання “Заслужений юрист України”.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 17 грудня 2010 року про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

В.ПИСАРЕНКО був обраний до ВР за списком Блоку Юлії Тимошенко, однак у вересні 2010 р. був виключений з фракції БЮТ. Зараз – позафракційний.