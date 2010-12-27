Прокуратура відсудила у приватного підприємства 7 млн. грн.

Прокуратура Херсонської області відсудила у приватного підприємства 7 млн. грн. на користь Аграрного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі облпрокуратури.

«Рішенням господарського суду Херсонської області від 20 грудня 2010 року за позовом прокуратури області до малого приватного підприємства ”Таврія” стягнуто на користь Аграрного фонду неповернуті підприємством за отримане майно кошти у сумі близько 7 млн. грн.», - наголошується у повідомленні.

Фахівці Контрольно-ревізійного управління в Херсонській області за результатами перевірки в цьому підприємстві виявили нестачу зерна на суму 8,1 млн. грн.

Також КРУ встановило, що регіональною філією АФУ укладено договір з МПП «Таврія» від 27 січня 2009 року на переробку зерна пшениці в кількості 4,9 тис. тонн.

Крім того, під час проведення зустрічної звірки МПП «Таврія» виявилось, що підприємство не має документів, що підтверджують сертифікацію складів на зберігання зерна та власних борошномельних потужностей.