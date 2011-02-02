Австрію закликають визнати приєднання України до Гаазької конвенції

Україна закликає Австрію прискорити прийняття компетентними органами цієї держави рішення про визнання приєднання нашої держави до Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ під час зустрічі з новопризначеним Надзвичайним та Повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Вольфом Дитріхом ХАЙМОМ.

Міністр наголосив, що проблема застосування вказаної конвенції у відносинах двох країн може заявити про себе у будь-який час, зважаючи на постійно зростаючу кількість громадян України, які проживають в Австрії, та громадян Австрії, які прибувають до України.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей набула чинності для України з 1 вересня 2006 року. Станом на лютий 2011 року ця Конвенція застосовувалася у відносинах України з 49 державами-учасницями цього міжнародного акту.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що відповідно до статті 38 конвенції приєднання має силу тільки у відносинах між державою, що приєдналася, і тими договірними державами, які заявляють про своє визнання цього приєднання. Серед держав-членів ЄС не визнали приєднання України до конвенції окрім Австрії також Данія і Велика Британія.

У свою чергу посол Австрійської Республіки поінформував про наміри винести питання щодо визнання у відносинах з Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей на наступні консультації з консульських питань, які заплановані на травень 2011 року.

У цьому контексті В.Д.ХАЙМ наголосив на відсутності проблемних питань у застосуванні у відносинах з Україною інших європейських та міжнародних конвенцій.

Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей під терміном «викрадення» передбачає незаконне переміщення або утримування дитини, якщо при цьому порушуються права піклування про дитину відповідно до законодавства держави, у якій дитина постійно мешкала до переміщення або утримування.