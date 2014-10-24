Вчені прогнозують пік населеності Землі на 2070 рік

Такі цифри представлені в новій книзі, створеній колективом із 550 експертів австрійського Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, передає Lenta.ru.

Вчені вперше розрахували майбутнє народонаселення 195 держав планети не тільки за статтю та віком, але і за рівнем освіти. На думку демографів, останній фактор має багато в чому вирішальне значення. При сценарії швидкого підвищення освітнього рівня населення, зростання числа жителів Землі до 2100 року дійде найбільше - до 8 млрд осіб, а потім зупиниться. У зворотному випадку можна очікувати піку в 10 млрд. Проміжний сценарій дав показники в 9 млрд людей.

"Коли жінки стають більш освіченими, вони отримують більше влади приймати репродуктивні рішення і визначати розмір своєї родини - на практиці це майже завжди означає менше дітей", - заявив керівник проекту Вольфганг Лутц.

Крім того, автори книги вважають, що нинішня тенденція старіння населення, очевидна в Японії і країнах Західної Європи, встановиться і в інших регіонах планети.

Нові розрахунки демографів сильно відрізняються від недавнього прогнозу ООН (11 млрд людей до 2100 року). Наприклад, у Нігерії фахівці ООН прогнозують зростання населення зі 160 до 914 млн осіб, виходячи з того, що нинішній коефіцієнт народжуваності (6 дітей на одну жінку) збережеться до кінця століття. Автори нової книги заявили, що в тій же африканській країні коефіцієнт фертильності вже знизився до 5,5 дитини і далі буде різко падати через підвищення рівня жіночої освіти в Нігерії.