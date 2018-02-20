Стали відомі подробиці про вихід Nokia 8 Pro з унікальною обертальною камерою

Nokia готується випустити смартфон на Snapdragon 845 з унікальним обертальним модулем камери з п'ятьма лінзами.

Компанія HMD Global готує до випуску апарат Nokia 8 Pro. Смартфон отримає унікальний модуль камери з п'ятьма лінзами та технологією "обертового зуму" від Zeiss.

Як повідомляє профільний ресурс Nokia Power User, у продаж новий смартфон від Nokia надійде в серпні-вересні. Nokia 8 Pro виявиться тим смартфоном, який раніше за чутками був відомий як Nokia 10.

Зазначається, що смартфон вийде на платформі Snapdragon 845. Він матиме дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 і скляну задню панель. Під основною камерою розміщуватиметься сканер відбитків пальців.

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