Стали відомі подробиці про вихід Nokia 8 Pro з унікальною обертальною камерою

15:39, 20 лютого 2018
Наука та IT
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У продаж новий смартфон від Nokia надійде в серпні-вересні / Фото nokiapoweruser.com

Компанія HMD Global готує до випуску апарат Nokia 8 Pro. Смартфон отримає унікальний модуль камери з п'ятьма лінзами та технологією "обертового зуму" від Zeiss.

Як повідомляє профільний ресурс Nokia Power User, у продаж новий смартфон від Nokia надійде в серпні-вересні. Nokia 8 Pro виявиться тим смартфоном, який раніше за чутками був відомий як Nokia 10.

Апарат запропонує нову технологію зйомки / baidu.com

Зазначається, що смартфон вийде на платформі Snapdragon 845. Він матиме дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 і скляну задню панель. Під основною камерою розміщуватиметься сканер відбитків пальців.

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Теги: #смартфон Nokia#Nokia 8 Pro