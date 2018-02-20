Особлива подвійна камера та 6 ГБ ОП: стали відомі характеристики нового Samsung Galaxy S9 Plus

Galaxy S9 Plus дісталася подвійна камера з додатковим модулем на 12 мегапікселів для розмиття заднього фону на фотографіях.

Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus багато в чому буде схожий на попереднє покоління гаджетів.

Одним з основних відмінностей стануть модулі камери і розташування сканера відбитків пальців, пише "Новое время", посилаючись на Engadget.

За попередніми даними, флагманські смартфони Samsung 2018 року буде відрізнятися не тільки розміром дисплея. Старша модель Samsung Galaxy S9 Plus отримає 6 ГБ оперативної пам'яті, а звичайний Galaxy S9 - тільки 4 ГБ.

Galaxy S9 Plus дісталася подвійна камера з додатковим модулем на 12 мегапікселів для розмиття заднього фону на фотографіях. Основна камера у обох смартфонів 12-мегапіксельна.

Задня камера на S9 (або основна задня камера на S9 Plus) повинна отримати можливість перемикатися між діафрагмами f/1.5 і f/2.4 в залежності від обраного вами кадру. Друга задня камера S9 Plus отримає апертуру f/2.4 і буде більше призначена для збільшених або портретних фотографій. Сенсори дозволять вести сповільнену зйомку на швидкості до 960 кадрів в секунду.

Читайте такожSamsung патентує повноекранний смартфон із аналогом 3D Touch

Елементи на задній панелі будуть організовані вертикально, зі сканером відбитків пальців під модулем камери. Це повинно вирішити проблему із забрудненням об'єктива, на яку скаржилися власники Galaxy S8. Ще одна зміна - стереодинаміки AKG.

Для смартфонів, призначених для Європи, Samsung буде використовувати процесор Exynos 9810 Octacore-SoC. В інших регіонах флагмани укомплектують свіжим Snapdragon 845. В якості операційної системи виступає Android 8.0 з оновленою оболонкою Samsung Experience 9.

Samsung Electronics вже оголосила дату анонса Galaxy S9 і Galaxy S9 +. Захід Unpacked відбудеться відбудеться 25 лютого в Барселоні. Початок прийому попередніх замовлень очікується в день анонса - 25 лютого, а продажі стартують 8 березня.