Хакери 627 разів атакували сайт ЦВК Росії

За останню добу зареєстровано 627 масованих комп`ютерних атак на сайт Центрвиборчкому РФ www.cikrf.ru. Про це повідомив на прес-конференції в Москві голова Центрвиборчкому Росії Володимир Чуров. Проте, за його словами, не було зафіксовано жодного збою в роботі сайту. Загалом кількість звернень до сайту Центральної виборчої комісії Росії значно зменшилася, що, на думку Володимира Чурова, було досягнуто завдяки тому, що була організована он-лайн трансляція, а також завдяки тому, що результати виборів можна було оперативно одержувати на мобільний голосовий портал – цією послугою за добу скористалося 70 тисяч осіб. В цілому, за словами Володимира Чурова, з 70-ти тисяч робочих місць, обладнаних під вибори, тільки 2 вийшли з ладу. Зв`язок з виборчкомами на місцях уривався двічі з метеоумов і 9 разів - унаслідок відключення електроенергії.

Газета.ру