На Волині викрили двох кібершахраїв: їхній мобільний додаток для пошуку друзів викрадав кошти

Поширена на понад 2 тисячі пристроїв програма перевіряла наявність встановленого мобільного банкінгу і в подальшому виводила кошти через систему миттєвих інтернет-розрахунків.

На Волині викрито двох зловмисників, які поширили на понад 2 тис. мобільних пристроїв шкідливе програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого втручання в роботу смартфонів.

Читайте такожСуд арештував без права застави хакера з Полтави, якого розшукували 30 країнЯк повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції Національної поліції України, програма маскувалася під мобільний додаток для пошуку друзів та була запрограмована на викрадення коштів з банківських рахунків користувачів мобільного банкінгу.

"Злочинна група складалася з двох осіб – 23-річного жителя Волині та 20-річного жителя Херсонщини. Вони створили та поширювали програму, яка мала декілька адміністративних панелей. Ця програма, після завантаження на смартфон перевіряла наявність встановленого мобільного банкінгу, надсилаючи смс-запити на запрограмовані спеціальні номери. У подальшому відбувалося виведення коштів через систему миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney Transfer на банківські рахунки зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено, що таким чином підозрюваним вдалося інфікувати понад 2 тис. мобільних пристроїв.

Обом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 361-1 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.