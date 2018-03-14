Google випустив Doodle до Дня числа пі

День числа пі — це неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:27 на честь математичної константи — числа пі.

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День числа пі — неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:27 на честь математичної константи — числа пі.

Це свято придумав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць / число) дата 14 березня — 3/14 — і час 1:59:26 збігається з першими розрядами числа π = 3,1415926...

Примітно, що в цей же день народився Альберт Ейнштейн — творець теорії відносності.

Як повідомляв УНІАН, Google присвятив олімпійський Doodle змаганням з бобслею серед качок.