Google випустив Doodle до Дня числа пі
08:25, 14 березня 2018Наука та IT
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День числа пі — це неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:27 на честь математичної константи — числа пі.
Дудл до Дня числа пі / скріншот
Google відзначив 30-ю річницю Дня числа пі новим Дудлом.
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День числа пі — неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:27 на честь математичної константи — числа пі.
Це свято придумав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць / число) дата 14 березня — 3/14 — і час 1:59:26 збігається з першими розрядами числа π = 3,1415926...
Примітно, що в цей же день народився Альберт Ейнштейн — творець теорії відносності.
Як повідомляв УНІАН, Google присвятив олімпійський Doodle змаганням з бобслею серед качок.
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