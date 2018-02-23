Google присвятив новий олімпійський Doodle змаганням з бобслею серед качок (відео)
08:45, 23 лютого 2018Наука та IT
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Анімація зображує чотирьох качок, у яких виникають деякі проблеми зі швидкісним спуском на колоді.
Google відзначив 15-й день Олімпійських ігор / скріншот
Google присвятив новий Doodle змагань з бобслею серед качок. Таким чином Google відзначив 15-й день Олімпійських ігор.
Анімація зображує чотирьох качок, у яких виникають деякі проблеми зі швидкісним спуском на колоді.
Google отметил 15-й день Олимпийских игр Дудлом с утками
Як повідомляв УНІАН, вболівальниця з КНДР випадково зааплодувала американцям на Олімпіаді - епізод потрапив в ТБ-трансляцію.
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