Google присвятив новий олімпійський Doodle змаганням з бобслею серед качок (відео)

Анімація зображує чотирьох качок, у яких виникають деякі проблеми зі швидкісним спуском на колоді.

Google присвятив новий Doodle змагань з бобслею серед качок. Таким чином Google відзначив 15-й день Олімпійських ігор. Анімація зображує чотирьох качок, у яких виникають деякі проблеми зі швидкісним спуском на колоді. Як повідомляв УНІАН, вболівальниця з КНДР випадково зааплодувала американцям на Олімпіаді - епізод потрапив в ТБ-трансляцію.

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