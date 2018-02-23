Google присвятив новий олімпійський Doodle змаганням з бобслею серед качок (відео)

08:45, 23 лютого 2018
Наука та IT
716 0
скріншот

Анімація зображує чотирьох качок, у яких виникають деякі проблеми зі швидкісним спуском на колоді.

Як повідомляв УНІАН, вболівальниця з КНДР випадково зааплодувала американцям на Олімпіаді - епізод потрапив в ТБ-трансляцію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Google Doodle#Зимова олімпіада