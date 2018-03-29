Google Maps переклали українською

Оновлення обіцяє повноцінну локалізацію сервісу.

Google оновив свій картографічний сервіс Google Maps, додавши в нього підтримку 39 мов, серед яких є і українська.

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

"14 років тому Google Maps були іншими з вигляду і тільки англійською. Тепер більше мільярда людей використовують карти Google, отже, ми зробили їх більш корисними", - підкреслив програмний менеджер Google Атсуко Ямагами.

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Мовами, які тепер додатково підтримує Google Maps, користуються 1,25 мільярда людей у всьому світі.

Крім української Google Maps додадуть африкаанс, вірменську, азербайджанську, боснійську, бірманську, хорватську, чеську, датську, естонську, філіппінську, фінську, грузинську, єврейську, ісландську, індонезійську, казахську, кхмерську, киргизьку, лаоську, латвійську, литовську, македонську, малайську, монгольську, норвезьку, перську, румунську, сербська, словацьку, словенську, шведську, турецьку, узбецьку, в'єтнамську і зулуську.

Зазначимо, що Google Maps і раніше підтримували українську мову, проте оновлення обіцяє повноцінну локалізацію сервісу.

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