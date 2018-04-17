Кіберполіція надала рекомендації користувачам Google Chrome як видалити вірусні додатки

Цей вірус може викрасти дані, які користувач вводить у форми на вебсайтах, включаючи логiни та паролі на всіх сторінках.

Спам-повідомлення з «вірусним» посиланням надсилалися користувачам соціальної мережі «facebook» від імені їх друзів. Цей тип вірусу розповсюджується з метою майнінгу безпосередньо у браузері враженого комп’ютера, користуючись його ресурсами. Розміщений у веб-магазинi Сhrome плагiн лише за чотири доби набрав 30 тисяч завантажень.

Такий тип вірусу з’явився нещодавно (вперше його було зафіксовано у 2017 році) та почав масово розповсюджуватись у свiтi, у тому числі і на території України.

Великий обсяг завантажень цього плагіну вдалося досягти за рахунок розсилки спам-повідомлень серед користувачів соціальній мережі «facebook» від імені їх друзів. У повідомленнях зазначалося посилання на спеціально підготовлену сторінку, яка імітує вiдеохостiнг та пропонує додати до Google Chrome додаток для отримання можливості перегляду цього відео.

Спеціалісти з кіберполіції зазначають, що у випадку отримання подібного повідомлення, необхідно максимально швидко попередити про це користувача, який зі свого аккаунту розповсюджує таку інформацію. У себе таке повідомлення потрібно позначити як спам.

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Цей вірус може викрасти дані, які користувач вводить у форми на вебсайтах, включаючи логiни та паролі на всіх сторінках. Виявлено, що цей тип вірусу розповсюджується з метою майнінгу безпосередньо у Вашому браузері, користуючись ресурсами Вашого комп’ютера.

Це стандартний Google Chrome додаток, який можливо видалити за стандартною процедурою:

1. У куті екрана натисніть Панель запуску стрілка вгору ^

2. Правою кнопкою миші натисніть додаток, який потрібно видалити.

3. Натисніть Видалити.

4. Ще раз натисніть Видалити.

Як видалити розширення ?

1. Відкрийте Chrome.

2. Натисніть значок із трьома крапками Інші інструменти Розширення.

3. Натисніть значок "Видалити" біля розширення.

4. Щоб підтвердити дію, натисніть Видалити.

Порада. Щоб видалити розширення зі значком на панелі інструментів веб-переглядача, натисніть значок правою кнопкою миші та виберіть опцію «Видалити» з Chrome.