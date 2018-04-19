Apple зареєструвала кодові імена 11 нових моделей iPhone

Реєстрація декількох нових моделей iPhone дуже нагадує історію з реєстрацією в лютому нинішнього року двох нових моделей iPad.

Компанія Apple зареєструвала на сайті Євразійської Економічної Комісії відразу 11 нових iPhone, які будуть працювати під управлінням iOS 11.

Нові гаджети можуть показати в червні на конференції Apple для розробників WWDC 18, повідомляє НВ з посиланням на Gizmodo.

На сайті Євразійської Економічної Комісії з'явилися згадки моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 і A2106. Неясно, чи відповідають ці номери моделі унікальним моделям або просто різним розмірам і носіям для однієї і тієї ж моделі. Примітно, що Apple вперше використовує модельні номери з цифрою 2 на початку.

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Можна припустити, що різниця в моделях A19 ** і моделі A20 ** - це різниця між якимось новим iPhone SE і абсолютно новим iPhone SE Plus. Проте, цілком можливо, що Apple покаже популярну повномасштабну лінійку iPhone, які засновані на форм-факторі iPhone X.

Судячи з усього, Apple оголосить про нові iPhone в найближчому майбутньому. Реєстрація декількох нових моделей iPhone дуже нагадує історію з реєстрацією в лютому нинішнього року двох нових моделей iPad. Незабаром після цього, в березні, Apple випустила два нових дешевих 9,7-дюймових iPad (з підтримкою стільникового зв'язку і з підтримкою Wi-Fi) на своєму великому заході в Чикаго. Ще одна реєстрація в минулому році передбачила нові моделі MacBook до того, як Apple оголосила про них на WWDC 2017.

Таким чином, схоже, що Apple збирається провести презентацію iPhone. Це може означати оновлення для iPhone SE, або появу цілого нового класу пристроїв, які можна буде купити менш, ніж за $1000. Останній раз свої iPhone на літньому заході Apple представляла в 2010 році.