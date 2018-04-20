Компанія Apple планує випустити бюджетну лінійку смартфонів

Apple випустить бюджетний 6,1-дюймовий iPhone, що буде доступний одразу в двох варіантах: з одною та двома SIM-картами.

Корпорація Apple планує оновити лінійку бюджетних iPhone. Декілька нових смартфонів планують представити вже цього літа на конференції для розробників WWDC.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на The Sun.

За інформацією аналітика KGI Securities Мінг-Чі Куо, Apple випустить бюджетний 6,1-дюймовий iPhone, що буде доступний одразу в двох варіантах: з одною та двома SIM-картами.

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Він зазначив, що за другу версію доведеться віддати приблизно від 650 до 750 доларів, а за звичайну — від 550 до 650 доларів.

Аналітик пояснив, що версія з двома SIM-картами розрахована для китайського ринку, а з однієї націлена на нішу бюджетних пристроїв.