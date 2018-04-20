Motorola представила цілий ряд бюджетних смартфонів

Компанія вчора на своєму сайті представила новинки в двох серіях, G і E.

Motorola вивела на ринок лінійку смартфонів-бюджетників, в яких за помірну ціну можна зустріти "флагманські" специфікації.

Компанія вчора на своєму сайті представила новинки в двох серіях, G і E, пише "Обозреватель".

Всі три телефони з більш дорогої G-лінійки мають екрани з "модним" співвідношенням сторін 18: 9. Вони працюють під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo, а також обладнані спалахами для селфі-камер. У всіх трьох можна збільшити обсяг пам'яті за допомогою microSD.

Moto G6 Plus

У тонкого (8 міліметрів) Moto G6 Plus дисплей 5,9-дюймів (IPS, здатністю 2160 × 1080 пікселів), батарея 3200 мАг. У комплект входить прискорена зарядка TurboPower (зі знімним USB-C кабелем). Вбудована пам'ять буде залежати від модифікації, а максимальний обсяг - 128 гігабайт.

Процесор у мMoto G6 Plus - Qualcomm Snapdragon 630 (8xARM Cortex A53, 2,2 ГГц). Оперативної пам'яті може бути 4 ГБ або 6 ГБ. Основна камера складається з двох модулів, 12 і 5 мегапікселів. Вона підтримує 4K-відео. У фронтальній -8 Мп. Вартість моделі 299 євро.

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Moto G6

Базова Moto G6 теж володіє здатністю 2160 × 1080, але екран (IPS) у неї з меншою діагоналлю - 5,7 дюймів. Процесор теж не такий потужний, як у попередньої - Qualcomm Snapdragon 450. Оперативна пам'ять на вибір - 3 або 4 ГБ, вбудованої - 32 або 64 ГБ.

Камера Moto G6 також складається з двох модулі 12 і 5 Мп, але підтримує тільки 1080p відео. Селфі-камера на 8 Мп абсолютно ідентична вищезгаданої моделі. Акумулятор ємністю 3000 мАг. Ціна цього телефону 249 євро.

Moto G6 Play

Виробник заявив, що з акумулятором на 4000 мАг, яким обладнана Moto G6 Play, смартфон пропрацює цілих 36 годин. У цій моделі екран 5,7 дюймів (1440 × 720) і процесор Qualcomm Snapdragon 430.

Камер у Moto G6 Play всього дві, основна (13 Мп) і фронтальна (8 Мп). Пам'ять у телевона: 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої. Компанія передбачила різну вартість цього смартфона для різних ринків: в США, де виникла Motorola - $ 199, а в Європі - 199 євро.

MotoE6Plus

У представника більш дешевої серії - Moto E6 Plus - обсяг акумулятора становить цілих 5000 мАч. Якого повинно вистачити на 36 годин активного використання. Через це модель вийшла не найтоншою - товщина 9,35 мм (вага 200 г).

У цього бюджетника є ще одна "флагманська" фішка - 6-дюймовий дисплей (IPS, 1440 × 720 точок) і співвідношення сторін 18: 9. На чимось компанії треба було економити - процесор не найпродуктивніший, Qualcomm Snapdragon 435 (1,4 ГГц). Основна камера - 12 Мп. Ціна цього телефону - $ 199.

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Moto E5

У цій базової моделі IPS-екран 5,7-дюймів, співвідношення сторін теж 18: 9 (здатність 1440 × 720). Чіпсет значно слабшими, ніж у попереднього телефону - Snapdragon 425 (1,4 ГГц).

З пам'яттю теж не розженешся - 2 ГБ оперативної і 16 ГБ - вбудованої. Правда, ємність батареї - 4000 мАч. Основна і фронтальна камери, відповідно, 13 і 5 Мп. Ціна ще нижче - 149 євро.

Moto E5 Play

У цього телефону екран 5,2 дюйма (16: 9, роздільна здатність 1280 × 720). Процесор Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 ГГц). Батарея не найпотужніша 2800 мАг. Хоча компанія заявила, що при повно заряді смартфон протримається цілий день.

У основної камери 8 Мп, для Селфі - 5 Мп. Оперативної пам'яті 2 ГБ, сховища - 16 ГБ. Вартість цього бюджетника виробник поки не назвав.