Масштабний збій у роботі Telegram пояснили відключенням електроенергії

Станом на 11:20 частина користувачів з України та РФ все ж змогла підключитись до месенджера.

Проблеми в роботі месенджера Telegram були спричинені масштабним відключенням електроенергії в Амстердамі. Наразі роботу месенджера у частини українських користувачів відновлено.

Про причини проблем месенджер повідомив у Twitter.

Читайте також"Війна триватиме вічно": у РФ визнали неможливість блокування Telegram

«Ведуться ремонтні роботи після масштабного відключення електроенергії у регіоні Амстердаму, яке вплинуло на чимало служб», - зазначається у повідомленні.

Вказано, що проблеми з підключенням виникли у користувачів Telegram у Європі, регіоні Близького Сходу та Північної Африки, Росії та країнах СНД.

Станом на 11:20 частина користувачів з України та РФ змогла підключитись до месенджера.

Нагадаємо, Популярний месенджер Telegram не працював у частини користувачів вночі та зранку 29 квітня. Засновник месенджера Павло Дуров пояснював проблему "перегрівом" на кластері серверів.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому, до останнього часу працював у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.