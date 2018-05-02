Цукерберг хоче ввести в Facebook функцію "очистити історію" для видалення історії переглядів

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа хоче ввести додаткові параметри конфіденційності, що дозволяють видалити файли cookies та історії переглядів.

На конференції Facebook F8 засновник соціальної мережі Марк Цукерберг планує обговорити запровадження нової функції контролю за конфіденційністю "очистити історію" ("clear history"). Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"В вашому веб-браузері у вас є простий спосіб очистити ваші файли cookies та історії переглядів. Ідея в тому, що багато сайтів потребують cookies для роботи, але ви повинні мати можливість видалити свою історію, коли захочете", – написав він.

Цукерберг додав, що в оновленому Facebook хочуть запровадити доступну функцію, яка дозволяє очистити історію переглядів в соціальній мережі і всі дії користувача.

"Ми почнемо з... інформації веб-сайтів і додатків, які використовують рекламні та аналітичні інструменти Facebook. Як тільки ми введемо це оновлення, ви зможете побачити інформацію про програми та веб-сайти, з якими ви взаємодіяли, і очистити цю інформацію зі свого аккаунта", – розповів він.

Засновник Facebook додав, що користувачі зможуть також відключити функцію збереження файлів cookies та історії переглядів.

"Під час своїх свідчень у Конгресі я зрозумів, що у мене не було відповідей на деякі питання про зберігання даних. Ми працюємо над тим, щоб заходи контролю за ними були чіткими, і у нас скоро буде ще більше інструментів для цього", – підсумував Цукерберг.