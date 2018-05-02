Цукерберг хоче ввести в Facebook функцію "очистити історію" для видалення історії переглядів

09:48, 02 травня 2018
Наука та IT
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Марк Цукерберг / REUTERS

На конференції Facebook F8 засновник соціальної мережі Марк Цукерберг планує обговорити запровадження нової функції контролю за конфіденційністю "очистити історію" ("clear history"). Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"В вашому веб-браузері у вас є простий спосіб очистити ваші файли cookies та історії переглядів. Ідея в тому, що багато сайтів потребують cookies для роботи, але ви повинні мати можливість видалити свою історію, коли захочете", – написав він.

Цукерберг додав, що в оновленому Facebook хочуть запровадити доступну функцію, яка дозволяє очистити історію переглядів в соціальній мережі і всі дії користувача.

"Ми почнемо з... інформації веб-сайтів і додатків, які використовують рекламні та аналітичні інструменти Facebook. Як тільки ми введемо це оновлення, ви зможете побачити інформацію про програми та веб-сайти, з якими ви взаємодіяли, і очистити цю інформацію зі свого аккаунта", – розповів він.

Засновник Facebook додав, що користувачі зможуть також відключити функцію збереження файлів cookies та історії переглядів.

"Під час своїх свідчень у Конгресі я зрозумів, що у мене не було відповідей на деякі питання про зберігання даних. Ми працюємо над тим, щоб заходи контролю за ними були чіткими, і у нас скоро буде ще більше інструментів для цього", – підсумував Цукерберг.

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Теги: #Facebook#Марк Цукерберг