NASA запустило місію на Марс (відео)

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень.

Американське космічне агентство NASA запустило місію з вивчення глибинних шарів грунту і сейсмічної активності на Марсі.

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Зонд InSight запущений із бази військово-повітряних сил Ванденберг у Каліфорнії на ракеті Atlas 5, передає радіо Свобода.

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляє NASA.

Як зазначає агентство на офіційному сайті InSight Mars, це перша місія, яка зосередиться переважно на вивченні Марсу зсередини.

«Отримані дані з формування Марсу допоможуть нам краще зрозуміти, як створювалися і створюються інші скелясті планети, зокрема планета Земля», – зазначає агентство.

NASA планувало запустити місію InSight Mars ще 2016 року, проте через технічні несправності рішення відклали. Тоді планувалося, що посадковий модуль InSight на Марсі пробурить свердловину, щоб проаналізувати кору, мантію і ядро планети.

У середині квітня американське космічне агентство NASA запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю $337 млн, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.