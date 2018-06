Вчені показали обставини зникнення сонячного світла на Землі

Американські вчені показали, що падіння гігантського астероїда під час вимирання динозаврів, найвідомішої подібної події на планеті, призвело до майже дворічної зими і ночі на Землі. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про нього повідомляє The Independent.

Моделювання змін клімату, проведене вченими, показало, що планета після зіткнення з астероїдом позбулася приблизно 99 відсотків сонячного світла, що надходило раніше до її поверхні. До цієї катастрофи привів викид сажі та пилу після падіння небесного тіла.

Відсутність світла унеможливила існування протягом півтора-двох років фотосинтезуючих рослин, зокрема, практично знищило фітопланктон — головний елемент харчового ланцюжка морських екосистем.

Фахівці показали, що після катастрофи середня глобальна температура на Землі впала на приблизно 28 градусів Цельсія (на суші) і 11 градусів (в океані). Падіння астероїда викликало виснаження озонового шару і нагрівання стратосфери. Експерти вважають, що дані явища сприяли крейда-палеогеновому вимиранню.

Останнє відбулося близько 66 мільйонів років тому. В даний час не існує єдиної точки зору на причини, що викликали крейда-палеогеново вимирання. Серед головних механізмів називаються виверження земних супервулканів і зіткнення планети з одним або кількома астероїдами.