Археологи знайшли найдавніші на Землі сліди невідомої живої істоти

Вчені поки що не розуміють, чи була тварина двоногою, або ж кінцівок у неї було більше.

На півдні Китаю виявлені відбитки кінцівок живої істоти, залишені, імовірно, близько півмільярда років тому.

Два ряди чітких слідів виявила команда археологів з Китаю, знахідка докладно описана в журналі Science Advances, передає Бі-Бі-Сі.

За оцінкою дослідників, відбиткам приблизно 546 мільйонів років, вони відносяться до Едіакарського періоду. Таким чином, це найдавніші відбитки двосторонньо-симетричної тварини, відомі науці.

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Знайдені відбитки залишені в скам'янілостях, які виникли в природному регіоні Три ущелини на річці Янцзи, як вважається, 551-541 млн років тому.

Вчені поки що не розуміють, чи тварина була двоногою або ж кінцівок у неї було більше. Але, імовірно, вона володіла двосторонньою симетрією.

Двосторонньо-симетричні тварини - найрізноманітніша категорія тварин на Землі. Вони характеризуються парними придатками або кінцівками і віссю симетрії. Сліди відносяться до періоду, коли, як вважають, на нашій планеті тільки почали з'являтися перші тварини.

"У минулому вдавалося ідентифікувати сліди, залишені від 530 до 540 мільйонів років тому. Нові знахідки можуть виявитися старшими за них на 10 мільйонів років", - заявив в інтерв'ю Associated Press співавтор дослідження Чжень Чень.

"Щонайменше три категорії тварин мають парні кінцівки. Це членистоногі, наприклад бджоли; аннеліди, такі як кільчасті черви; і тетраподи, наприклад, люди. Це міг був артропод або аннелід, або хтось із їхніх предків", - каже він.

Судячи по слідах, тварина час від часу робила зупинки, на що вказують відповідні шляхи руху поглиблення в грунті - можливо, у пошуках їжі.