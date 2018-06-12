На Марсі вже тиждень вирує пилова буря, марсоходу Opportunity загрожує втрата контакту з Землею

14-річний ровер зупинив всю наукову роботу на Марсі, щоб "пережити" піщану бурю розміром з Північну Америку.

На Марсі в Долині Наполегливості (кратер Ендевор) вже тиждень вирує пилова буря, яка заважає проникненню сонячних променів і позбавляє марсохід Opportunity джерела енергії для роботи. Існує загроза, що він повністю розрядиться і втратить зв'язок з Землею.

Як передає Бі-бі-сі, 6 червня марсохід був переведений в режим збереження роботи. Всі наукові експерименти на марсоході припинені. 10 червня шторм посилився і охопив територію, що перевищує за площею Північну Америку.

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На щастя, посилення пилової бурі призвело до того, що видимість значно покращилася і тепер може бути порівняна з дуже туманним днем на Землі. У неділю ровер вийшов на зв'язок. Тим не менш, загроза припинення роботи марсохода зберігається у разі, якщо йому доведеться дуже довго чекати ясної погоди.

У 2007 році майже всю поверхню Марса охопила пилова буря. Opportunity балансував на грані відключення, два тижні провів у режимі збереження енергії і навіть на кілька днів перестав приймати сигнали з Землі. Тоді йому вдалося пережити бурю, хоча в НАСА вже приготувалися до втрати марсохода.

Spirit, брат-близнюк Opportunity, теж пережив бурю 2007 року, але з більш серйозними втратами. Його сонячні батареї виявилися засипані пилом і піском, Spirit став виробляти майже в сім-десять разів менше енергії, ніж у нормальному стані. Спроби повернути ровер в робочий стан тривали два з гаком роки, потім він застряг і врешті-решт був визнаний втраченим.

Ровери-близнюки прибули на Марс в 2004 році і за планом повинні були пропрацювати всього лише три місяці. Spirit в результаті займався науковою роботою на Марсі більше шести років, а термін роботи Opportunity перевищує 14 років.

Ні Spirit, ні Opportunity не були пристосовані до умов низьких температур, ні до пилових бурь, що на Марсі можуть тривати тижнями. Spirit пройшов по території Марса близько восьми кілометрів, Opportunity - більше 45.

Крім Opportunity на Марсі зараз є тільки один діючий ровер - Curiosity, який почав роботу в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Opportunity передав знімки після самих темних і холодних місяців.