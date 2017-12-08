Марсохід Opportunity передав перші знімки після найтемніших і найхолодніших місяців
05:15, 08 грудня 2017Наука та IT
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Opportunity знаходиться на поверхні Марса майже 14 років і вже пережив гіршу частину його восьмої марсіанської зими.
Opportunity знаходиться на поверхні Марса майже 14 років / фото NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ
Марсохід Opportunity, який працює на поверхні Червоної планети з січня 2004 року, успішно пережив найтемніші і найхолодніші місяці та готовий вступити в сезон пилових бур на Марсі, повідомляє dt.ua з посиланням на NASA.
Марсохід пережив самі найтемніші і найхолодніші місяці / фото NASA/JPL-Caltech
Як відзначають вчені, місія марсохода була розрахована на 90 марсіанських днів (солов) і вони не припускали, що він зможе пережити навіть одну зиму.
Разом із тим, Opportunity знаходиться на поверхні Марса вже майже 14 років і вже пережив гіршу частину його восьмої марсіанської зими.
Opportunity займається вивченням долини Стійкості / фото NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ
На даний момент Opportunity займається вивченням долини Стійкості. Після завершення марсіанської зими він почне рух вглиб долини, вивчаючи інші сліди руху марсіанських річок і струмків.
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