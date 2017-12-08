Марсохід Opportunity передав перші знімки після найтемніших і найхолодніших місяців

Марсохід Opportunity, який працює на поверхні Червоної планети з січня 2004 року, успішно пережив найтемніші і найхолодніші місяці та готовий вступити в сезон пилових бур на Марсі, повідомляє dt.ua з посиланням на NASA.

Як відзначають вчені, місія марсохода була розрахована на 90 марсіанських днів (солов) і вони не припускали, що він зможе пережити навіть одну зиму.

Разом із тим, Opportunity знаходиться на поверхні Марса вже майже 14 років і вже пережив гіршу частину його восьмої марсіанської зими.

На даний момент Opportunity займається вивченням долини Стійкості. Після завершення марсіанської зими він почне рух вглиб долини, вивчаючи інші сліди руху марсіанських річок і струмків.