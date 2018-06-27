Новий флагман LG може отримати рекордні п'ять модулів камери

Відзначається, що принаймні один з модулів на передній панелі дозволить розблокувати телефон за допомогою ідентифікації обличчя.

LG працює над наступником свого телефону V30, моделлю V40, в якій будуть представлені п'ять камер.

Дебют LG V40 під кодовою назвою Storm очікується в кінці літа або початку осені 2018 року, повідомляє "Новое время" з посиланням на Android Police.

Виробники вже випускали апарати з подвійними передніми і потрійними задніми сенсорами - проте в одному апараті від великого виробника обидва рішення одночасно втілять вперше. LG V40 може стати рекордсменом за кількістю камер.

Відзначається, що принаймні один з модулів на передній панелі (а, можливо, що й обидва) дозволить розблокувати телефон обличчям. Судячи з опису, така стерео-конфігурація дозволить створити 3D-карту особи.

Читайте такожFace ID і флагманська камера: Xiaomi презентувала смартфон Mi8

Три камери ззаду - конфігурація, яку раніше бачили тільки на P20 Pro від Huawei, - це стандартний ширококутний об'єктив, надширокий об'єктив LG і третій датчик для ще не певної мети. Це може бути зум-об'єктив або датчик для боке або ефектів глибини різкості.

Відповідно до джерела, на телефоні з'явиться дисплей з вирізом. Апарат отримає дизайн, який по суті нагадує розширений G7. При цьому неясно, чи буде новий смартфон оснащений OLED-панеллю або РК-дисплеєм.

В основу ляже топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Також відзначається Hi-Fi-чіп Quad DAC і спеціальна кнопка для доступу до голосового помічника Google Assistant. Сканер відбитків пальців збережеться на задній панелі.