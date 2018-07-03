Названо найбільш завантажувані додатки в App Store за 10 років

Станом на травень 2018 року в App Store доступно близько 2 млн додатків, 10 тис. з яких зібрали понад $1 млн.

Аналітична компанія App Annie представила дослідження про найбільш скачувані iOS-додатки.

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Лідером рейтингу став додаток Facebook. У топ-10 також потрапили Facebook Messenger, YouTube, Instagram, WhatsApp Messenger, Google Maps, Snapchat, Skype, WeChat і QQ. Найбільш завантажуваними іграми були визнані Candy Crush Saga, Subway Surfers і Fruit Ninja.

За даними App Annie, в 2010-2018 роках загальна кількість завантажень досягла понад 170 млрд установок, з яких 30,5 млрд скачувань довелося на 2017 рік. Лідерами рейтингу з завантажень стали США, Китай, Японія і Великобританія. Загальні витрати користувачів перевищили $130 млрд, у минулому році - $42,5 млрд.

Станом на травень 2018 року в App Store доступно близько 2 млн додатків, 10 тис. з яких зібрали понад $1 млн. Автори дослідження відзначають, що власники пристроїв користуються близько 40 додатками на місяць, витрачаючи на це близько трьох годин на день.

У звіт потрапили дані про завантаження додатків і витрати користувачів з липня 2010 року по травень 2018 року. Передвстановлені програми не враховувалися в рейтингу. Керуючись партнерськими відносинами з компаніями і розробниками, App Annie також не розкрила конкретне число завантажень, надавши тільки список найпопулярніших.